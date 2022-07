Quaresma: "FC Porto? André Almeida tem talento para jogar num grande"

André Almeida cumpre a 14.ª época no Vitória

ENTREVISTA, PARTE IV - Surpreendido com a transferência de Rochinha para o Sporting, Quaresma fala ainda do "talento incrível" de Edwards, mas aconselha o inglês a estar mais focado e a acreditar mais no talento que tem.

Quaresma trabalhou nas últimas duas temporadas com André Almeida, médio que é desejado pelo FC Porto, mas também com Marcus Edwards e Rochinha, dois extremos que se transferiram para o Sporting.

O internacional português deu nota positiva aos antigos companheiros do V. Guimarães, deixando a ainda alguns conselhos para que possam evoluir e singrar nos grandes clubes do futebol português.