Quaresma: "Em Portugal, as pessoas olham de lado para os portistas"

Na edição deste domingo do programa "FC Porto em Casa", Ricardo Quaresma recuou no tempo e lembrou a chegada ao Dragão e as sensações de azul e branco.

Chegada ao FC Porto em 2004/05: "Nos primeiros seis meses no clube já comecei a sentir mais ou menos o que era o FC Porto. Já percebia que era diferente dos outros. Mas o verdadeiro clique surgiu no segundo ano e foi aí que os adeptos me ajudaram a alcançar o amor pelo clube e pela cidade. Tanto é, que ainda tenho casa no Porto. Quando os meus filhos pedem para ir para Portugal, é para o Porto e não para Lisboa".

Ser portista: "Quando vesti a camisola do FC Porto percebi que tinhas de lutar contra tudo e todos, porque em Portugal as pessoas olham de lado para os portistas. Foi isso que me fez entender o que é o clube. Quando olhas alguém de lado é porque tens ciúmes e gostavas que fosses como ele. Foi por isso que percebi que estava na casa certa. Muitas vezes entrava em campo e, independentemente de jogar bem ou não, metia na cabeça que tinha de deixar tudo pelo emblema e pela cidade. Um dia, se pudesse acabar no FC Porto e se Deus tivesse que me levar dentro do campo, iria feliz".

Clássicos com o Benfica: "O Benfica era dos que mais descansava durante a semana para chegar em alta a esse jogo. Todos os portistas sabem que esse jogo é especial e era a semana que me preparava para chegar ao campo para rebentar com eles. Era contra eles que tinha mais pica de jogar".