Quaresma sobre o FC Porto-Inter: "Pepe faz falta, como a qualquer equipa do mundo"

Declarações de Ricardo Quaresma, antigo jogador do FC Porto e Inter, em antevisão ao jogo entre ambos, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e marcado para as 20h00.

Já disse que tem saudades de estar no relvado: "Todos nós queremos estar lá dentro. Acredito que vai ser um grande jogo e espero que o FC Porto consiga uma grande vitória. Sabendo das dificuldades que vão enfrentar, o FC Porto tem tudo para vencer".

O que é preciso para a vitória? "Vai haver momentos para tudo. Estamos a falar de um jogo em que o Inter tem jogadores fantásticos. O FC Porto tem de ter cuidado com os erros que vai ter de cometer. O Inter tem avançados fantásticos, dos melhores do mundo. O FC Porto tem de entrar concentrado, porque ao mínimo erro... Sabemos que o futebol se decide nos detalhes e será preciso que estejam concentrados".

Pepe é baixa de última hora. Onde vai fazer mais falta? "No balneário, acredito que seja o mesmo Pepe de sempre. Todos nós que o conhecemos sabemos o líder que é e dentro de campo, faz falta como a qualquer equipa do mundo, porque continua a ser dos melhores. Mas quem jogar no lugar dele vai dar o seu melhor e acredito que vá fazer um grande jogo".

O que espera do ambiente no Dragão: "O FC Porto já nos habituou a ambientes quentes. Num estádio fantástico e com um ambiente destes, dá mais vontade de jogar".