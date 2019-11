Quaresma como moeda de troca no negócio de Deco: "Feriu-me no ego e no orgulho"

Quaresma jogava no Barcelona e transferiu-se para o FC Porto envolvido no negócio de Deco.

Ricardo Quaresma cumpriu a primeira e única época no Barcelona em 2003/04 e no final desse ano transferiu-se para o FC Porto no mesmo negócio que levou Deco para os catalães. O avançado português, atualmente ao serviço do Kasimpasa, da Turquia, contou numa entrevista ao Porto Canal que ficou magoado por "sair por troca".

"A mim custou-me, porque não acho ninguém melhor do que eu. E nunca achei. Isso feriu-me no ego e no orgulho. Feriu-me. Sair em troca. Quer queiras ou não, saí por troca. Mas quando vim para o Porto meti na cabeça: 'Vão ver que não perderam nada'. Foi isso que aconteceu, no primeiro ano tivemos três treinadores e foi complicado, difícil. Quando o Jorge Mendes me fala de Portugal eu queria voltar ao Sporting. Era normal, era o único clube que conhecia em Portugal. Senti que o Sporting me andou a contar histórias e não me queria aceitar com aquela vontade e carinho que me tinha dado no passado", começou por dizer.

"Até ao momento em que falo com o presidente Pinto da Costa e senti que ele acreditava em mim. Senti que ele admirava o meu futebol. E foi isso que me fez vir para o Porto. Ok, se não me querem em Alvalade, vou para o Porto. Sem saber que me iria apaixonar. E quando entro pela primeira vez no balneário, também com grandes referências como o Jorge Costa e o Vítor Baía - para mim foram as maiores referências do Porto com quem joguei -, aí percebi que o Porto era diferente. E percebi: estou na casa certa", sentenciou.