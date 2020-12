Quaresma agradece a Pinto da Costa: "Foi das maiores asneiras da minha carreira"

Jogador do Vitória de Guimarães recorda regresso ao futebol português pelas portas do FC Porto.

Em declarações na Web Summit, Ricardo Quaresma agradeceu a Pinto da Costa por ter permitido o regresso ao futebol português e ao FC Porto, em 2013, depois de ter ingressado nos sauditas do Al Ahli, o que considera ter sido "uma das maiores asneiras" da carreira.

"Quando fui para o Dubai tinha 29 anos, era muito novo para ir. Foi das maiores asneiras da minha carreira. Comecei a ver que as pessoas me estavam a esquecer. As pessoas diziam que tinha acabado, que estava gordo. Voltei à Europa e percebi que o dinheiro não é tudo na vida", começou por dizer no evento.

"Tenho de agradecer a Pinto da Costa, que me reabriu as portas do FC Porto. Foi o maior teste que tive para demonstrar às pessoas que ainda estava bem vivo", concluiu.

De recordar que o internacional português já havia tido uma primeira passagem pelos dragões, entre 2004 e 2008. Depois, representou Inter, Chelsea, Besiktas e Al Ahli, antes de voltar a Portugal. Em 2015, regressou ao Besiktas, antes de seguir para o Kasimpasa e, finalmente, Vitória de Guimarães, clube que representa atualmente.