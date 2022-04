Quando Pinto da Costa tentou contratar duas... futuras lendas mundiais

Presidente portista desejou ver Ronaldo Nazário e Romário, antigos internacionais pelo Brasil, com o dragão ao peito

Marcaram, indelevelmente, várias gerações do futebol brasileiro, inclusive europeu e mundial, e estiveram na mira, ainda distantes do estrelato, do FC Porto: Pinto da Costa revelou que tentou contratar os antigos avançados Ronaldo Nazário, celebre "Fenómeno", e Romário, mas as condições financeiras inviabilizaram os processos.

"O Ronaldo, quando veio jogar, creio, no Torneio do Centenário do FC Porto, com 16 ou 17 anos, ainda tentámos, mas os valores já eram impossíveis. Outro, com quem estive reunido em casa do Luciano D'Onofrio, foi o Romário. Chegámos a ter acordo com ele, mas depois o Vasco da Gama fez exigências que era incomportáveis e, mais tarde, foi para o PSV e para o Barcelona", recordou o presidente portista, na revista "Dragões".

À época, Ronaldo e Romário estavam, respetivamente, ao serviço do Cruzeiro e do Vasco da Gama, tendo ambos, em momentos diferentes, rumado ao PSV Eindhoven, porta de entrada no futebol europeu e primeiro passo para carreiras de nomeada.