"Com o FC Porto a dez pontos do Benfica estava tudo na paz do Senhor. Agora..."

Francisco J. Marques comentou esta terça-feira as queixas do Benfica quanto a opiniões emitidas por membros da estrutura do FC Porto.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, pronunciou-se esta terça-feira sobre as recentes queixas do Benfica, considerando que "a opinião de Pinto da Costa não ofende ninguém". "Vítor Baía e Sérgio Conceição insultaram alguém?", questionou.

"Rui Costa só é presidente do Benfica porque Luís Filipe Vieira foi detido. Ou as pessoas esqueceram-se disso? É a continuidade. Não está constituído arguido pelos tais casos de corrupção que ocorreram quando Vieira era o presidente? Ele fazia parte da administração. Não pode ser motivo para se abrir um procedimento disciplinar", afirmou.

"Quando o FC Porto estava a dez pontos de distância do líder, não havia nada, estava tudo na paz do Senhor. Agora, o FC Porto está a quatro pontos, são uns processos atrás dos outros. A opinião de Pinto da Costa não ofende ninguém. Porque é que no futebol português não há liberdade de expressão? Vítor Baía e Sérgio Conceição insultaram alguém? Têm processos disciplinares porquê? Estou a crer que tudo isto é até inconstitucional, viola os princípios mais básicos", considerou ainda no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.