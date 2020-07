"Quando entram no balneário do FC Porto, a idade deixa de fazer sentido"

Sérgio Conceição abordou esta quinta-feira a final da Taça de Portugal com o Benfica, jogo agendado para a noite de sábado. Declarações à RTP.

Disponibilidade de Uribe e Diáz: "É muito difícil. Estamos em conjunto, falo de equipa técnica, equipa médica e os jogadores, a tentar dar o máximo para que isso aconteça. Vamos ver. Obviamente que gostava de toda a gente à disposição. O Uribe é a situação mais complicada. Naquilo que é o plano de jogo é sempre uma ausência, o Matheus tem características diferentes, pode jogar em algumas posições. Joga no meio-campo, onde tem de haver uma complementaridade, vamos procurar ser o mais equilibrados possível. Temos de encontrar uma solução, se ele não recuperar."

Aposta dos jovens no onze: "Não olho para a experiência nem para a juventude, olho para a qualidade e competência. Para aquilo que o jogador me pode dar no momento. Tenha 17 anos ou 37. Para mim o importante é aquilo que fazem diariamente no relvado, fora do relvado no Olival e também em casa, pois estamos atentos a tudo. Todos os que estão disponíveis podem ser titulares, Agora há um percurso que eles têm, é importante que o cumpram porque é muito bonito falar de juventude, principalmente quem mostrou qualidade nos últimos anos na formação com conquista de títulos. Mas o futebol de alto nível é outra coisa, mas quando entram neste balneário a idade deixa de fazer sentido."

Fábio Vieira titular: "Depende, se me está a falar dos próximos anos, ou se me está a falar do jogo da final. Pode ser, aliás fez um jogo a titular recentemente e esteve bastante bem, como o Tomás já o foi, como o Romário iniciou a época a titular."

Diogo Costa titular: "Vamos ver, normalmente tenho por hábito falar primeiro com os jogadores, independentemente dessa curiosidade, vou dar sempre primeiro a equipa aos jogadores."