"Quando cheguei ao FC Porto corria 12 quilómetros por jogo, mas..."

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto e da seleção do Canadá, deu uma entrevista ao podcast "The Minute 90".

Figura da seleção do Canadá: "Não sou uma estrela, simplesmente gosto de estar no campo com os meus companheiros, é muito fácil jogar com eles. Penso sempre em trabalhar forte, ajudar os colegas e esperar que as coisas corram bem."

Evolução desde que chegou ao FC Porto: "Quando cheguei ao FC Porto corria cerca de 11 ou 12 quilómetros por jogo, mas era sempre no lado defensivo, corria muito para trás. Estava a correr muito, mas não marcava golos nem fazia assistências. O Sérgio Conceição disse-me que corria muito e que tinha que usar essa capacidade também no meio-campo ofensivo. Foi o que tentei aprender. O golo que marquei ao Atlético de Madrid é um bom exemplo do que consegui melhorar no meu jogo. Sinto que sou um jogador melhor hoje em dia. Claro que isto me valoriza, ser um médio que faz golos e assistências, e eu tenho conseguido isso. Antigamente limitava-se a ser um 6, agora sinto que sou um melhor "box to box", consigo fazer de "playmaker", fazer golos e assistências."