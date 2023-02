Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vizela, marcado para este domingo (18h00) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Terceiro jogo com o Vizela: "Os jogadores do Vizela são praticamente os mesmos. Agora, é verdade que inicialmente tinham o Álvaro Pacheco como treinador, agora está o Tulipa. Mudou algumas coisas em termos de dinâmica, com e sem bola. Trabalhámos mais nestes jogos em que o Tulipa esteve à frente da equipa para descortinar a forma de estar nos diferentes momentos do jogo, mas, principalmente, focando no nosso trabalho e no que temos de fazer para ganhar amanhã. Isso é o mais importante."

Condição física da equipa: "A equipa está como tem de estar. Vamos jogar ao quarto dia, não vejo um problema. Não será por aí e nem será uma desculpa."

Um Vizela a jogar olhos nos olhos: "Olhamos para o Vizela e para a equipa. Depois, é verdade que num passado bem recente perdeu mais fora do que em casa, onde tem sido uma equipa bastante interessante, mas também tem resultados interessantes fora no decorrer da I Liga. Tive a oportunidade ver um bocadinho do jogo que fizeram com o Sporting, em que mudaram mudaram um pouco a estrutura inicial, mas fizeram um jogo bastante interessante. Independentemente de ser em casa ou fora, temos de olhar para a equipa no seu todo para estarmos preparados para este Vizela, que me parece que está numa boa fase e que joga bem. A sua dinâmica em posse é muito interessante, tem avançado poderoso; tem alas de bom nível, tanto o Nuno Moreira e como o Kiko Bondoso, naquilo que são situações de um para um; o impacto do meio-campo é forte, com o Claudemir, o Guzzo, o Samu; os laterais são muito ofensivos, o Igor tem estado muito presente e até tem feito golos no processo ofensivo, o Kiki Afonso tem um excelente pé esquerdo e chegam bem e cruzam de forma interessante... Ou seja, olhamos para o que é a equipa e vejo-a numa boa fase. E nós também."

Presença na bancada e imagem de treinador insurreto: "Somos uma equipa técnica. Quem vai comandar a equipa a partir do banco, desta vez, o Dembelé, mas o trabalho de preparação é feito por uma equipa técnica no seu todo e ali será exatamente igual. Em relação à colagem de alguma coisa, não tenho receio, porque já está colado há muito tempo. Não tenho de ter receio de algo que já acontece. Para mim, nem é motivo de ficar muito apreensivo ou com a tal azia que podia ficar. A risada que ouve aqui é aquele que muitas vezes sinto por dentro. Tenho de ter cuidado, é verdade, porque o olhar pode ser motivo de expulsão; ter opinião se é alto, baixo, fraco, competente ou não também é motivo de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que eles pensam que estou a ter. Fica difícil, porque, quando há bom senso... Na Europa o meu comportamento tem sido exatamente o mesmo, e podem verificar pelas imagens: gesticulo, sou apaixonado pelo jogo, vibro com o que se está a passar no momento, estou muito alerta e vivo no jogo, por vezes errando e outras acertando, mas é a minha forma de estar. Quanto a isso, não posso fazer mais nada."