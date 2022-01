Puskás: Taremi convenceu os adeptos, mas prémio fugiu com voto dos especialistas

Lamela acabou por vencer o prémio destinado a melhor golo do ano.

Érik Lamela bateu o iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, na corrida ao Prémio Puskas de melhor golo do ano, com um tento de letra marcado ao rival Arsenal. Ainda assim, o golo de bicicleta protagonizado pelo avançado dos dragões frente ao Chelsea, no quartos de final da Champions da última temporada, foi o preferido dos adeptos, que nele votaram em larga maioria.

Taremi recolheu, através dos votos dos adeptos, 13 pontos, mas acabou prejudicado nas preferências dos especialistas, um conjunto de lendas designado pela FIFA. Nesta última vertente, o atacante ficou atrás não só de Lamela, como também de Patrik Shick, o outro finalista. Ambos somaram 13 pontos nos votos dos especialistas, tendo o argentino beneficiado de mais um do que o checo na votação popular.

Contas feitas, Lamela teve 22 pontos, mais um do que os outros concorrentes.

Mercy Akide (Nigéria), Gemma Fay (Escócia), Nuno Gomes (Portugal), Mia Hamm (EUA), Mehdi Mahdavikia (Irão), Lothar Matthäus (Alemanha), Faryd Mondragón (Colômbia), Romina Parraguirre (Chile), Kirsty Yallop (Nova Zelândia) e Pablo Zabaleta (Argentina) integravam o referido paine de especialistas.