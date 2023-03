PSP aconselha adeptos para jogo "de risco elevado" entre FC Porto e Inter

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

PSP avisa que haverá um "policiamento adaptado às circunstâncias" durante a partida que vai decidir a continuidade do FC Porto na Liga dos Campeões, na terça-feira (20h00), no Estádio do Dragão.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) declarou "de risco elevado" o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre FC Porto e Inter, na terça-feira, no Estádio do Dragão.

Por via de comunicado, a PSP garante que haverá um "policiamento adaptado às circunstâncias" e que vai incluir diferentes equipas, entre as quais de intervenção rápida, divisão de trânsito, prevenção e reação imediata, divisão de investigação criminal, entre outras.

Com este reforço de operacionais, a polícia avisa ainda que pode haver "condicionamentos pontuais" no trânsito em redor do estádio, que vai abrir portas às 18h30, e aproveitou para deixar recomendações aos adeptos que pretendam assistir à partida.

A PSP pede para os adeptos chegarem com antecedência ao Estádio do Dragão, evitando "aglomerações de última hora", recorrerem a transportes públicos e, em caso de se dirigirem nos próprios carros, estacionarem em locais afastados do recintos, deixando o veículo "bem fechado e sem nada exposto".

O FC Porto recebe o Inter na terça-feira (20h00), na segunda mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões, após ter sido derrotado por 0-1 no primeiro jogo, em Milão.