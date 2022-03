Provas europeias e título nacional: uma tendência clara no FC Porto

Calendário alivia após cinco semanas. Ligação entre provas internas e externas teve tendência clara.

Estão prestes a chegar ao fim cinco semanas alucinantes para o FC Porto, que amanhã, domingo, disputa o décimo encontro nesse período. Estiveram três provas em jogo, campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa e foi esta última a cair, enquanto as outras se mantiveram de boa saúde, numa dicotomia verificada nas quatro épocas anteriores com Sérgio Conceição: os azuis e brancos foram campeões nos anos em que não tiveram as campanhas europeias mais longas.

Em 2018, a Liga dos Campeões terminou nos oitavos de final, eliminatória que se disputa no mesmo espaço de tempo em que decorrem duas rondas da Liga Europa. Em 2020, o FC Porto iniciou a época nessa prova e saiu logo em fevereiro. Já os anos que tiveram os dragões nos "quartos"da Champions, em abril (2019 e 2021), coincidiram com o segundo lugar no campeonato.

Resta saber se a tendência se mantém agora, quando foi dada prioridade à Liga Bwin na viragem do ano, após a saída de Luis Díaz. Até ao fim da época, só a segunda mão da meia-final da Taça, com o Sporting a 20 de abril, impedirá uma semana limpa.