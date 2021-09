Prova de fogo superada no FC Porto: "Jogo de Alvalade foi de nível Champions"

No primeiro clássico da época, o titular da baliza do FC Porto exibiu-se a alto nível e segue-se o jogo da Champions com o Atlético de Madrid. Ex-treinador e guardiões pedem calma e espaço para a evolução

Eleito o melhor em campo pela Liga Portugal no Sporting-FC Porto (1-1), Diogo Costa voltou a dar razão a Sérgio Conceição. Um punhado de defesas de elevado grau de exigência e a estabilidade emocional demonstrada em casa do campeão nacional validam a aposta no jovem, defendem João Brandão, Ricardo Nunes e João Costa, três nomes que conhecem bem a casa azul e branca e que avaliaram a O JOGO a prestação de Diogo.

"Mostrou uma eficácia elevada quando chamado a intervir e, acima de tudo, pôs em prática muitas das características que o distinguem: bom posicionamento e excelente capacidade de decisão no jogo com os pés, assim como a estabilidade emocional necessária para estes jogos", assinalou o atual adjunto do Al-Duhail, que trabalhou com Diogo Costa nos sub-19 e na equipa B do FC Porto.