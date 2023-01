"Prometo muita dedicação, força de vontade e luta até ao fim. O campeonato não está entregue"

ENTREVISTA, PARTE I - Protagonista na final da Taça da Liga, o extremo afirma a O JOGO que a conquista do troféu dá motivação extra na corrida pelo título mais desejado. Da "sensação maravilhosa" por oferecer ao clube um troféu inédito ao impacto de Conceição no crescimento como atleta, o brasileiro deixa elogios a Galeno e promete luta até ao fim pelo ceptro da I Liga.

A alegria pela conquista da Taça da Liga ainda tomava conta de Pepê durante a conversa exclusiva com O JOGO, mas o brasileiro nunca se deixou levar pelas emoções na hora de examinar a vitória sobre o Sporting ou a época do FC Porto. A distância para o topo da classificação, provisoriamente nos oito pontos - o Benfica tem mais um jogo -, não retira ao extremo confiança numa reviravolta. Contudo, sublinha que é preciso não voltar a cometer erros, a começar já no encontro com o Marítimo, na quarta-feira.

Qual é a sensação de ficar ligado a uma vitória que deu um título inédito ao FC Porto?

-É uma sensação maravilhosa. Sabíamos o quanto o clube queria este título e sempre nos dedicámos e esforçámos ao máximo para que pudéssemos dar o nosso melhor e conquistar este ambicionado troféu.