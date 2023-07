"Prometi a Dembélé que ia fazer dois golos. Foi muito importante para o FC Porto"

Mbemba recorda o bis que assinou frente ao Benfica na final da Taça de Portugal de 2019/20.

Dos 138 jogos feitos no FC Porto e de todas das conquistas conseguidas, não é difícil ao central congolês Mbemba escolher o jogo indelével da sua memória, aquele que até pode ser elevado a um dos encontros mais marcantes da vida, porque rendeu um troféu.

Além disso, trata-se de um jogo em que a vitória foi decididamente obra do central, agora no Marselha, ainda para mais dentro de um desafio com um quadro bem adverso. O FC Porto levantou a Taça de 2019/20 com uma vitória sobre o Benfica, sem Luis Díaz, expulso muito cedo, contornando a inferioridade numérica com um bis do congolês. "É um dia gravado para a vida, porque a equipa termina com dez em campo e o nosso treinador também foi expulso. Mas, na véspera desse jogo, eu prometi ao Dembélé [adjunto de Conceição] que ia fazer dois golos e ele não acreditou em nada do que eu estava a dizer. Achava que eu estava a brincar. Eu concretizei a previsão e foi uma conquista muito importante porque o FC Porto levava vários anos sem conquistar a Taça. Entrei para a história do clube e sei que sempre serei lembrado pelos adeptos a partir desse jogo contra o Benfica", sublinha.

Não perca a entrevista a Mbemba:

