Promessa romena brilha no Europeu de sub-21 e é apontada ao FC Porto

Olimpiu Morutan estará no radar do FC Porto

Olimpiu Morutan é médio-ofensivo, joga no Steaua de Bucareste e foi apontado ao FC Porto. Mas há mais interessados...

A Sky Sports da Alemanha avançou com o interesse do Bayer Leverkusen e do Hoffenheim em Olimpiu Morutan, médio ofensivo romeno do Steaua de Bucareste.

De acordo com aquele canal, também o Inter, de Itália, está agora atento ao jogador, depois das excelentes exibições pela surpreendente Roménia no Europeu de sub-21. Nesta notícia, o FC Porto entra a seguir. É que a Sky Sports garante que, já antes, os dragões e o Galatasaray tinham o jogador de 21 anos no radar e que, por isso, estarão adiantados em relação à concorrência.

Gigi Becali, o conhecido presidente do Steaua, aproveitou a onda para garantir que por menos de 20 milhões de euros não vende Morutan, vinculado ao principal clube romeno até junho de 2023.