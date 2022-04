Proença: "Pinto da Costa é uma figura extremamente inteligente e astuta"

Declarações de Pedro Proença, presidente da Liga, sobre Pinto da Costa, que completa 0 anos na presidência do FC Porto.

Relação com Pinto da Costa: "Agora enquanto presidente da Liga essa relação é mais estreita. É uma figura ímpar, 40 anos de presidência já é uma marca indelével e diferenciadora, pelos títulos que conquistou. Marcam-no como um presidente único do panorama nacional."

Importância na Liga: "É uma figura muito ativa no futebol nacional, teve um papel preponderante ao assumir as responsabilidades da liga, Foi presidente desta casa. As infraestruturas, o reconhecimento e a forma como a sede da Liga se cicatrizou na cidade do Porto tem muito o cunho do presidente, que tem sido uma figura sempre muito ativa e que corresponde com momentos opinativos que fazem dele uma pessoa que pensa no que deve ser o presente e futuro."

Personalidade e impacto no clube: "É uma figura extremamente inteligente e astuta, vive o movimento associativo como ninguém. Um nortenho de gema que tem sabido defender as suas causas e as do clube como ninguém. Tornou um clube regional num clube internacional. O FC Porto é uma marca reconhecida de forma coletiva e transversal por todos. É uma pessoa de lutas e de convicções, e faz delas suas batalhas pessoas e coletivas."

[Declarações reproduzidas pelo Porto Canal]