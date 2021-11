Proença e a dimensão internacional do FC Porto: "Representa muito bem o futebol português"

Presidente da Liga marca presença na Gala dos Dragões de Ouro

Pedro Proença, presidente da Liga, destacou o papel do FC Porto na representação do futebol português. À margem da Gala dos Dragões de Ouro, o dirigente falou aos microfones do Porto Canal.

Peso do FC Porto: "É bom voltar a estar aqui, já no ano passado não aconteceu esta gala, pelos motivos que sabemos. É muito bom estar nesta casa, numa marca que muito bem representa o futebol português numa dimensão internacional. É mais um ano e é sempre bom quando celebramos a vida."

Prémios a Sérgio Oliveira e Francisco Conceição: "É o trabalho que o FC Porto e outros clubes tem feito, investimento no talento, nas academias. Somos uma indústria exportadora e o FC Porto tem isto no seu ADN. É o caminho que temos de seguir."