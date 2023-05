Produção ofensiva do FC Porto salta fora do pódio

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto

Equipa de Sérgio Conceição está atrás de Benfica, Braga e Sporting

As últimas quatro vitórias do FC Porto foram obtidas pela margem mínima e, reduzindo a amostra ao campeonato, as últimas duas foram por 1-0, ante Boavista e Arouca.

O cariz magro destes triunfos reflete-se, agora, no registo de golos marcados pelos dragões na presente edição da I Liga: a conta vai em 64, o que deixa a equipa de Sérgio Conceição no quarto posto deste item, atrás de Benfica (72), Braga (66) e Sporting (65). Por outro lado, o registo defensivo azul e branco (19 golos sofridos) é o segundo melhor, superado apenas pelo das águias (17).

Nas cinco épocas anteriores com Conceição ao leme, só numa - em 2018/19 - o FC Porto não terminou como melhor ataque da I Liga. Com apenas três jornadas em falta na atual, é provável que agora volte a acontecer...