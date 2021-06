Processo negocial por Viña avança: FC Porto tem representante no Brasil

Dragões têm representante no Brasil para falar com o Palmeiras, que, sabe O JOGO, pede 7 a 8 M€ pela parte que detém (57,5%) do passe do lateral.

Vão arrancar em breve as tentativas do FC Porto para contratar Matías Viña. Depois de avaliar todas as opções que tinha na mesa para reforçar o lado esquerdo da defesa, a SAD decidiu avançar para negociações com o Palmeiras, consciente de que poderá ser obrigada a efetuar um investimento avultado para garantir o uruguaio.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, os dragões contam com o auxílio do empresário Giuliano Bertolucci para conversar com os responsáveis do clube de São Paulo, que nesta fase pedem uma verba entre os sete e os oito milhões de euros (M€) pela percentagem do passe que lhes pertence, ou seja, 57,5 por cento (%). Os restantes 42,5% encontram-se divididos entre o agente, Fernando Neira, e o Nacional de Montevideu, clube ao qual o Verdão já pagou qualquer coisa como 4,2M€: 3,5M€ em 2020, respeitantes a 50% dos direitos económicos do atleta, e à volta de 700 mil euros já este ano, para aumentar a fatia inicial em mais 7,5%.

Clube paulista já pagou mais de 4M€ pelo uruguaio e pretende lucrar o dobro com a venda do jogador de 23 anos, que recolhe a preferência de Sérgio Conceição para o lado esquerdo da defesa

Como o nosso jornal noticiou, o FC Porto colocou o reforço do lado esquerdo da defesa como uma prioridade nesta fase do defeso, depois da sobrecarga de jogos a que Zaidu foi sujeito em 2020/21. Os dragões efetuaram as devidas diligências no mercado e Matías Viña foi aquele que recolheu a preferência de Sérgio Conceição desde o início. O uruguaio, de 23 anos, foi um dos destaques da última época no Palmeiras, que no início de 2020 o amarrou a um contrato até 2024. Ao longo deste ano e meio participou em 66 jogos, apontou cinco golos e efetuou nove assistências, até porque é um lateral com muita vocação ofensiva. Nesta altura está a participar na Copa América, competição na qual já conta três encontros, todos a titular.

De resto, o facto de estar tão exposto aos clubes mais endinheirados da Europa foi uma das razões que levam os dragões a tentarem jogar na antecipação. Por isso, os próximos dias podem ser decisivos para deixar a operação bem encaminhada. Porque oficializações, como já demos conta, só após o início de julho.