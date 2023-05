Processo disciplinar e multa para Luís Gonçalves: "Não mandas aqui"

Administrador do FC Porto foi expulso na sequência do imbróglio no final do jogo com o Casa Pia

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Luís Gonçalves, devido às incidências ocorridas no final do FC Porto-Casa Pia, da jornada transata do campeonato.

O administrador da SAD dos dragões, que exercia as funções de delegado ao jogo de domingo, foi ainda condenado a pagar uma multa no valor de 1530 euros por "violação de deveres de urbanidade e correção".

Luís Gonçalves, recorde-se, foi expulso pelo árbitro Manuel Oliveira já depois do apito final do jogo, ganho (2-1) pelo FC Porto. O dirigente envolveu-se num bate boca com o roupeiro do Casa Pia, Gonçalo Ribeiro, que terá estado na origem do mesmo. "Vão para dentro! Vão para o c...", terá dito o elemento do staff casapiano. "."Vai para o c...! Não mandas aqui", terá ripostado Gonçalves, segundo o relatório do juiz da AF Porto.