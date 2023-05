Processo contra Pinto da Costa arquivado

Benfica havia apresentado queixa contra o presidente do FC Porto nos últimos dias do mês de abril

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar o processo aberto a Pinto da Costa devido a uma participação efetuada pelo Benfica, na sequência das considerações do presidente do FC Porto na editorial da revista "Dragões" de abril.

Na altura, o presidente dos azuis e brancos mostrou-se confiante na conquista do título, "desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano". Os encarnados entenderam que o objetivo visava "condicionar as arbitragens", mas o órgão disciplinar teve outro julgamento e optou pelo arquivamento do processo.