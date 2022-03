Problemas na lateral direita da Seleção fazem João Mário sonhar com convocatória

De volta ao onze, esta tarde, o lateral sonha com a chamada à Seleção. Com Cancelo castigado, Nélson Semedo riscado e Ricardo Pereira em dúvida, só há Dalot para aquele lado.

João Mário deve ser uma das novidades no onze do FC Porto na visita a Paços de Ferreira. Suplente utilizado em Alvalade, o jovem portista tem lutado com alguns problemas físicos, mas está a cem por cento para a partida desta tarde e tem a motivação nos píncaros.

A uma semana e meia de Fernando Santos anunciar os convocados para o play-off de acesso ao Mundial, João Mário viu aumentarem as possibilidades de se estrear nas opções do selecionador nacional. Isto porque João Cancelo, habitual titular, vai cumprir castigo com a Turquia e Nélson Semedo lesionou-se esta semana - Bruno Lage, treinador dele no Wolverhampton, já disse que a paragem será de um mês.

Sobram Diogo Dalot [Manchester United] e Ricardo Pereira [Leicester], dois ex-FC Porto, diga-se. Contudo, este último ainda só fez quatro jogos em 2022 e no último, a semana passada, saiu ao intervalo com problemas numa coxa. Há, ainda Cedric, mas há um ano que não é chamado.

João Mário é internacional desde os Sub-18 e a chegada à Seleção A será um passo "normal". Para isso suceder já este mês, o (agora) lateral direito tem mais três jogos - Paços de Ferreira, Lyon e Tondela - para convencer o selecionador nacional.