Problema físico tira Eustáquio do Marítimo-FC Porto

Stephen Eustáquio fora do Marítimo-FC Porto

Médio viajou para a Madeira mas não consta na ficha de jogo.

Stephen Eustáquio está ausente da ficha de jogo do FC Porto para o duelo com o Marítimo, jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin agendado para as 19h00 desta quarta-feira.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o médio está fora da partida devido a um problema físico.

Além do internacional canadiano, Roko Runje, David Carmo e Fernando Andrade, que viajaram para a Madeira, foram restantes a ficar fora da ficha de jogo.