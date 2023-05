"Primeiro foi a passadeira estendida, hoje surge Rúben Amorim com declarações incompreensíveis"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorda declarações de Rúben Amorim sobre o erro de arbitragem no golo do empate do Benfica no dérbi com o Sporting

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorda declarações de Rúben Amorim sobre o erro de arbitragem no golo do empate do Benfica no dérbi com o Sporting. Ponto de partida para uma publicação na rede social Twitter na qual considera que as mesmas são "declarações incompreensíveis, porque ferem a verdade desportiva do campeonato".

"Primeiro foi a passadeira estendida no camarote presidencial, depois foi a abertura de portas aos adeptos com outra camisola, a seguir o silêncio pós jogo, até que hoje surge Rúben Amorim com declarações incompreensíveis, porque ferem a verdade desportiva do campeonato", pode ler-se.