Primeira proposta por Alex Telles não mereceu resposta do FC Porto

Manchester United ficou muito aquém dos valores admitidos pelo FC Porto para vender o lateral.

A seis dias do fecho do mercado de transferências nos principais campeonatos da Europa, o futuro de Alex Telles passa mais pela continuidade no FC Porto do que pela saída.

Apesar de na imprensa internacional se insistir que o Manchester United pretende contratar o lateral-esquerdo, ao ponto de já ter apalavrado um acordo com o empresário do jogador (Pini Zahavi), a verdade é que essa vontade do clube inglês (ainda) não se traduziu numa oferta suficientemente tentadora para os dragões.

O JOGO sabe que os dragões receberam recentemente a primeira proposta do United pelo jogador, mas essa nem sequer mereceu uma resposta que pudesse valer o início das negociações. A SAD considerou o valor (o reputado "The Guardian" fala em 13 milhões de euros) simplesmente irrealista pelo esquerdino, mesmo estando este no último ano de contrato e a poucos meses de poder assumir livremente um compromisso com outro clube para a próxima época.

Alguns "especialistas" de mercado têm usado o Twitter para dar conta da confiança dos representantes de Alex Telles num desfecho positivo das negociações, que conhecerão novos desenvolvimentos nos próximos dias. O Manchester United estará a preparar uma oferta mais alta para tentar cativar os dragões, mas estes só admitem conversar quando os valores andarem na casa dos 20 milhões de euros.

Caso contrário, o defesa manter-se-á no Dragão, mesmo perante o risco de poder sair a custo zero quando a temporada terminar, uma vez que o seu valor desportivo poderá revelar-se bastante superior. Principalmente se ajudar a equipa a chegar longe na edição deste ano da Liga dos Campeões e a garantir um dos dois primeiros lugares da Liga, que garantiriam aos azuis e brancos mais um encaixe financeiro significativo, devido à entrada direta na fase de grupos da Champions em 2021/21. Até segunda-feira muita coisa pode acontecer. Mas quanto mais dias passam, menores são as hipóteses de Alex Telles sair.