Previsão não é animadora, mas Dragão estará cheio para a tradição

De acordo com a previsão, a probabilidade de chuva é de 100 por cento - ainda que ligeira e em forma de aguaceiros - e o horário é (muito) pouco convidativo (21h15 de um dia da semana), mas o Estádio do Dragão prepara-se para voltar a encher no encontro que marca o fim do ano civil para os portistas.

registo Sérgio Conceição ganhou sempre no último jogo do ano civil enquanto treinador do FC Porto

Na segunda-feira já estavam vendidos mais de 45 mil bilhetes para a receção ao Arouca, ainda que nestas contas estejam incluídos os lugares anuais. Em todo o caso, não deixa de ser um número impressionante dadas todas as condicionantes e que, ao que tudo indica, permitirá ao recinto dos portistas ultrapassar a fasquia dos 500 mil espectadores nas partidas desta temporada e, também, manter a média acima das 40 mil pessoas. Ao fim da manhã desta terça-feira, já estavam vendidos 47 mil.

Depois da conquista da tripleta nacional, os adeptos querem despedir-se da equipa em 2022 da melhor forma numa partida em que Sérgio Conceição procura manter a tradição, desde que é treinador do FC Porto, de vencer o o jogo da despedida do ano. Aliás, a última vez que os portistas perderam na derradeira partida antes do "réveillon" foi em 2009, quando saíram da Luz sem qualquer ponto num jogo do campeonato disputado a 20 de dezembro. Desde então, somam nove vitórias e três empates, sendo que apenas os dois últimos jogos (relativos a 2020 e 2021) não foram para a Taça da Liga.

Há um ano, o FC Porto fechou as contas com um triunfo por 3-1 sobre o Benfica, poucos dias depois de ter "despachado" o rival por um resultado semelhante (3-0), mas para a Taça de Portugal.