Presidente do Rio Ave sobre Guga, médio em análise no FC Porto: "É o momento certo"

Guga, médio formado no Benfica, está a ser analisado pelo FC Porto

António Silva Campos não confirma nem desmente o interesse do FC Porto

Guga, médio do Rio Ave, está em análise no FC Porto. Em declarações à Antena 1, o presidente do clube vila-condense, António Silva Campos, não confirma nem desmente o interesse, mas admite que este é o momento certo para vender o jogador, que tem contrato até 2024.

"Sabemos que esta época é decisiva, se formos para a última temporada [de contrato] desvaloriza muito o jogador. É o momento certo de fazer a transação", começou por dizer.

"Há vontade [de vender], porque se queremos rentabilizar os ativos, é o momento certo de isso acontecer. O segredo é a alma do negócio e não nos vamos precipitar", continuou, antes de revelar que existem outros jogadores cobiçados.

"Devido à época que estamos a fazer, há jogadores que se destacam. O Guga é um deles, mas há outros, como o Costinha e o Fábio Ronaldo, que são cobiçados no mercado, estamos a aguardar que se desenvolvam os acontecimentos para depois tomar uma decisão final, só quando houver mais tarde qualquer situação desenvolvida, poderemos falar", concluiu António Silva Campos.