Presidente do Lyon lembra negócio Lisandro: "Pinto da Costa é um grande gestor"

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, falou, ao Porto Canal, sobre Pinto da Costa, que completa 40 anos na presidência do FC Porto.

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon

Primeiro contacto: "O primeiro encontro foi em 2004, quando disputámos os quartos de final da Liga dos Campeões. Trocámos impressões, é uma pessoa de uma competência assinalável, de fácil convivência, mas que não se exibe. Falámos muito de futebol e de contratos, estamos a falar de um presidente de um clube como o FC Porto, de muito sucesso. Descobri aspetos sobre o presidente que não sabia."

Conhecimento de futebol: "No que diz respeito às transferências, é um processo muito peculiar, porque as negociações com o Jorge são muito complexas e eu concordo com isso. Tem qualidade de gerente, é presidente de um clube com muito prestígio. Tem a qualidade de conhecer bem os meandros do futebol, em particular todos os aspetos que envolvem o recrutamento no mercado sul-americano. Tem muita aptidão para negociar nesse mercado sabe conduzir as negociações."

A longa negociação por Licha: "Lembro-me do Lisandro López, cheguei ao Porto depois do almoço e dissemos 'bem, ficamos esta noite'. Tínhamos previsto descansar, mas foi uma noite longa, já era muito tarde, as negociações estavam muito demoradas. É um grande negociador e um grande gestor do mundo do futebol. "

Crescimento do clube: "Era um clube modesto, não tinha a dimensão que tem hoje, misturou-se com aqueles que disputam os êxitos na Champions podemos ver a competência do presidente."