Presidente do Grémio e a transferência de Pepê para o FC Porto: "Próxima da concretização"

Romildo Bozan, presidente do clube de Porto Alegre, fala numa situação "bastante avançada". Extremo nem ao banco vai esta noite, na partida frente ao Flamengo

"No que diz respeito ao Grémio e ao FC Porto, já estamos com a situação bastante avançada e próxima da concretização", disse esta quinta-feira, Romildo Bolzan, presidente do Grémio na Rádio Guaíba.

O dirigente brasileiro confirma o que é avançado esta quinta-feira na edição d' O JOGO. Ou seja, a última ronda negocial resultou num princípio de acordo entre os dois clubes.

As declarações de Romildo Bozan surgiram poucos minutos antes de se ficar a saber que o jogador não está sequer no banco para a partida desta noite, frente ao Flamengo.

No entanto, isso não estará relacionado com o iminente acordo com os dragões, uma vez que Pepê já levava 33 jogadores consecutivos pelo Grémio. É certo que o extremo também não está lesionado, mas a mudança para a Europa, tal como já se escreveu, acontecerá no início da próxima época portuguesa.

"Faltam alguns pormenores relacionados com o contrato. Temos a garantia que teremos o jogador até metade do ano, isso já está acertado. Não sei como está o acordo do jogador com o clube [FC Porto], por isso não posso dizer que está completamente resolvido", acrescentou Bolzan, com a esperança que a conclusão deste longo negócio possa deixar o extremo mais tranquilo:

"Tomara, torço por isso. ele é uma pessoa querida, amada, extremamente sensível e talvez estas situações tenham atrapalhado. O que mais desejo é que ele retome o foco no clube, espero que ele esteja completamente à vontade e seguro na sua carreira. Ele tem estado um pouquinho aquém do que esperamos dele, acho que agora ele pode recuperar isso."