Presidente do Grémio confirma: FC Porto saldou dívida por Pepê

Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grémio, anunciou esta terça-feira que o FC Porto já saldou a dívida de 2,5 milhões de euros que tinha para com o clube brasileiro por Pepê, contratado no último defeso.

"Quitou na FIFA", afirmou o dirigente máximo do emblema de Porto Alegre, citado pelo portal "GZH Tricolor".

Após alegada queixa do Grémio, organismo que tutela o futebol mundial deu como prazo até final de março para que os dragões liquidassem a referida verba, respeitante à terceira de cinco parcelas previstas no pagamento dos 15 milhões de euros acordados pela transferência do extremo.