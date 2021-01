Presidente do Grémio ameniza polémica entre treinador e empresário de Pepê

Romildo Bolzan vinca que Adriano Spadotto "tem boa relação com o Grémio".

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, apontou o dedo a Adriano Spadotto, empresário de Pepê, extremo que é alvo do FC Porto, na hora de comentar a quebra de rendimento do jogador ao serviço do emblema "tricolor".

"Olhem, há certas coisas que eu converso com o presidente, com a Direção, trocamos ideias aqui dentro e procuramos resolver as coisas aqui, não adianta estar a expôr o que acontece no clube. Agora, podem é fazer essa pergunta ao empresário do Pepê. O Pepê estava a ajudar-nos, estava a fazer golos, a fazer grandes atuações. Aí, [o agente] começou a falar de várias propostas na Europa e deu no que deu. Essa pergunta tem de ser feita a ele", afirmou o técnico após a derrota (2-1) no dérbi de Porto Alegre, frente ao Internacional.

Ora, na sequência destas declarações de Renato, o presidente "gremista", Romildo Bolzan, colocou água na fervura e assegurou que existe uma "boa relação" entre o Grémio e Spadotto.

"Quanto à situação do representante do Pepê, é uma pessoa que se relaciona bem com o Grémio. Estamos a tratar de uma negociação, sim, e ele é uma das pessoas responsáveis por essa negociação, que pretendemos concluir e anunciar num momento oportuno, se por acaso as coisas andarem", afirmou o dirigente, citado pela imprensa brasileira.