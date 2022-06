Presidente do FC Porto distinguido como cidadão honorário de Gaia

Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu a medalha de honra da cidade, que lhe confere esse estatuto.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, foi esta segunda-feira agraciado por Eduardo Vítor Rodrigues, edil do municipio de Vila Nova de Gaia, com a medalha de honra da cidade.

Tal galardão confere a quem o recebe o estatuto de cidadão honorário. Numa cerimónia realizada no auditório municipal, o líder portista foi premiado pelos 40 anos na presidência e pelo contributo que tem dado para "a afirmação da região", justificou o autarca gaiense.