Presidente do Corinthians aborda João Victor, alvo do FC Porto

João Victor, à direita, com a camisola do Corinthians

"Há interessados, mas não há nada muito próximo de ser fechado", afirmou.

João Victor, defesa-central do Corinthians, é alvo do FC Porto para este mercado e Duílio Alves, presidente do Timão, abordou o tema. Sem especificar os clubes, o dirigente admitiu abordagens, mas não uma saída iminente. "Existem interessados no João Victor, isso é público, mas não existe nada encaminhado ou muito próximo de ser fechado", explicou Duílio Alves, numa conferência de imprensa após o empate (0-0) com o Santos.

Nos últimos meses, FC Porto e Benfica estiveram entre os clubes associados ao jogador de 23 anos, mas os dragões serão, neste momento, os mais bem posicionados para chegar a um acordo com o Corinthians. A equipa orientada por Vítor Pereira, por seu turno, tem sido ligada a um interesse no central Fabián Balbuena e, pelas palavras de Duílio Alves, não é difícil de entender que um processo depende do outro. "Perguntaram-me pelo Balbuena... dependemos de alguns movimentos para darmos o passo seguinte. O Corinthians, hoje, está servido de bons centrais, com o regresso do Bruno Méndez. Por issonão é uma prioridade no momento. No entanto, se perdermos algum, passa a ser", acrescentou o presidente do emblema de São Paulo.

João Victor, entretanto, continua de fora a recuperar de uma lesão no tornozelo.