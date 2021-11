Presidente da APAF visado devido a contrato de publicidade: "Conflito de interesses"

Luciano Gonçalves assegura que o tema "não preocupa de forma alguma" a Associação dos Árbitros.

Na sequência das participações anunciadas por Luciano Gonçalves contra Sérgio Conceição, uma reportagem divulgada no programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal, motivou críticas dos dragões ao líder da APAF, que é acusado de "conflito de interesses".

Em causa está um contrato de publicidade da associação com o grupo Agris, que patrocina vários clubes, como o Sporting e o Torreense, o que irá contra os regulamentos da FIFA. De acordo com uma alínea desses regulamentos, na arbitragem "é apenas permitida a publicidade dos patrocinadores se não criar um conflito de interesses com a publicadade usada pelos clubes participantes."

Também ao Porto Canal, Luciano Gonçalves garantiu que "não existe conflito de interesses". "Não nos preocupa de forma alguma. A publicidade surge nas arbitragens dos campeonatos profissionais, o Torreense está na Liga 3", afirmou.