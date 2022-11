Presidente da ANTF: "Recomendamos bom senso. Conhecemos o Sérgio Conceição..."

José Pereira, presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), reconhece um ou outro excesso, mas apela ao bom senso.

O presidente da da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, comentou a expulsão de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no jogo diante do Mafra, que os dragões venceram por 3-0, reconhecendo um ou outro excesso, mas apelando também ao bom senso e recordando o "bom coração" do técnico portista. Foi o 21.º cartão vermelho em 10 anos de carreira como treinador.

"Recomendamos a todos os agentes desportivos bom senso e respeito por parte de todos. Por vezes excedemo-nos e nestas alturas é preciso ver o bom senso para que coisas destas não nos aconteçam. Conhecemos o Sérgio Conceição como um humano que tem dado provas de coração enorme, mas tem efetivamente um ou outro ato que não corresponde ao que é a pessoa que conhecemos", começou por dizer à "Antena 1".

"No jogo às vezes as pessoas transformam-se e aqui e acolá há um excesso que deve ser compreendido por toda a gente. Agora também não podemos excecionalmente apoiar este tipo de situações, temos de limar estas arestas por todos os agentes desportivos a ter uma vivência sã e de respeito", concluiu.

Curiosamente, a primeira expulsão de Sérgio Conceição aconteceu quando treinava o Olhanense e tinha como árbitro Hélder Malheiro. O presidente do clube algarvio, Isidoro Sousa, também falou sobre o temperamento do atual treinador do FC Porto.

"Uma vez era a bola, outra a garrafa da água, faz parte do Sérgio. É pena, porque prejudica-se a ele e à equipa, mas certamente que com os anos vai amadurecendo e como vimos noutros treinadores, como Jorge Jesus, que também passou por aqui, vive o jogo e está totalmente diferente. Certamente o Sérgio vai moderar o comportamento", disse.

De recordar que Sérgio Conceição foi expulso aos 64 minutos do Mafra-FC Porto, vendo cartão vermelho direto imediatamente depois de pontapear a bola, que estava fora das quatro linhas.

Após a expulsão, o técnico dos dragões ainda demorou até deixar a área técnica, tentando explicar ao árbitro Hélder Malheiro a reação, mas acabou mesmo por abandonar o relvado, dirigindo-se para a bancada.

Sérgio Conceição falha assim o dérbi portuense com o Boavista, da 13.ª jornada da Liga Bwin, agendado para as 20h30 de sábado.