Presença na Liga dos Campeões guia o futuro de Sérgio Conceição

Conceição conquistou o terceiro título de campeão enquanto treinador do FC Porto

Vontade do técnico é mais forte do que a cláusula de rescisão, fixada nos 10 M€. Dragões oferecem-lhe a possibilidade de continuar a encher a vitrine e ainda de jogar a prova milionária. E com a família por perto.

Os sucessos alcançados em Portugal fazem de Sérgio Conceição um treinador apetecível além-fronteiras, mas não será qualquer clube a motivar a separação do FC Porto.

Embora o valor da cláusula de rescisão (10 milhões de euros) esteja ao alcance de boa parte das equipas que disputam os principais campeonatos europeus, informações recolhidas por O JOGO indicam que a vontade do treinador passa por continuar a participar na Liga dos Campeões e, como tal, seria preciso outro apurado para o fazer repensar.