Presença de João Mário na receção do FC Porto ao Inter não está descartada

Lesão sofrida no jogo com o Estoril não é grave e a presença contra o Inter está em aberto.

Apesar do aparato da queda, da imagem de dor do jogador e da apreensão de Conceição no banco, a lesão sofrida por João Mário a abrir a segunda parte do jogo com o Estoril não passa mesmo de uma contusão e a presença do lateral direito na segunda mão dos "oitavos" da liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão, não está, de todo, descartada.

Vai ser um contrarrelógio para o lateral direito até à decisão europeia, mas a reavaliação feita na manhã de sexta-feira abriu boas perspetivas. Nesse caso, Pepê não terá de recuar, podendo render Otávio no onze.

Sérgio Conceição já tinha dado a entender, no final do encontro, que a lesão não seria tão grave quanto aparentava. "Pelo que me diz o doutor, não me parece nada de grave, grave seriam os ligamento cruzados. Numa primeira análise, parece que não é, mas perceberemos a dimensão da lesão quando ele fizer o exame que vai fazer", referiu. Ora, a reavaliação trouxe ainda melhores notícias visto que confirmou a existência apenas de uma contusão no joelho direito e não uma entorse. E isto faz toda a diferença já que a contusão acontece quando o trauma gera uma lesão nos tecidos moles, enquanto a entorse é quando ocorre um alongamento dos ligamentos.

João Mário assumiu a titularidade no lado direito da defesa do FC Porto, depois de um período em que alternou com Rodrigo e Pepê. É o oitavo jogador mais usado por Conceição

João Mário vai, agora, ser submetido a tratamentos intensivos até terça-feira e só mesmo no dia da receção aos italianos é que será tomada uma decisão quanto à utilização. A esperança, como já dissemos, é que receba luz verde por parte do departamento médico. O que seria uma excelente notícia para Sérgio Conceição. Isto porque, com o castigo de Otávio, a presença de Pepê em terrenos mais avançados é fundamental numa equipa que precisa de reverter a eliminatória depois da derrota pela margem mínima em Milão.

Rodrigo Conceição será a outra opção para a defesa se não houver João Mário. Manafá, recorde-se, não está inscrito na Liga dos Campeões.

Evanilson já está na reta final

Evanilson chegou a entrar na equação para o encontro com o Estoril, mas o teste feito no treino da véspera aconselhou a adiar o regresso à competição. No sábado, o brasileiro voltou a fazer tratamento a um problema na coxa esquerda, mas é quase certo que voltará aos convocados do FC Porto na segunda-feira. A última vez que Evanilson jogou, recorde-se, foi em Milão, quando entrou na segunda parte, depois de uma outra paragem por lesão. João Marcelo também continua no boletim clínico dos dragões (tratamento), assim como Francisco Meixedo (treino integrado condicionado). Este domingo há novo treino no Olival.