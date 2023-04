FC Porto arranca preparação para o Santa Clara com uma baixa

Lisboa, 07/04/2023 - O Sport Lisboa e Benfica recebeu esta tarde no Estádio da Luz em Lisboa, o Futebol Clube do Porto no jogo da 27º jornada da 1ª Liga bwin, época 2022/23. João Mário ; Alex Grimaldo (Gerardo Santos / Global Imagens)

João Mário voltou a realizar tratamento e não será opção para a receção aos açorianos

O plantel do FC Porto voltou a treinar esta manhã, no Olival, tendo em vista o encontro de sábado (20h30) com o Santa Clara e Sérgio Conceição só não contou com João Mário. O lateral agravou, no clássico da Luz, a entorse no joelho direito que o apoquentava há um mês e vai ter de passar mais algumas semanas de baixa. Como tal, não estará à disposição do treinador para a visita dos açorianos, assim como o Taremi e Grujic, mas estes devido a castigo.

O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.