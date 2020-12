Preocupação no FC Porto: Zaidu deixou jogo com o Tondela lesionado

Lateral esquerdo saiu no segundo tempo do jogo da Taça de Portugal.

O encontro com o Tondela trouxe uma má notícia para o FC Porto. Zaidu, que se tem assumido com um dos destaques da equipa, saiu lesionado do encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O internacional nigeriano deixou o relvado ao minuto 52 com queixas na perna esquerda. Foi substituído por Luis Díaz.

Zaidu, 23 anos, é reforço do FC Porto oriundo do Santa Clara. Apontou dois golos nos primeiros 13 encontros de dragão ao peito e foi, por exemplo, colocado no onze inicial da fase de grupos da Champions pela revista alemã Kicker.