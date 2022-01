Prémio Puskás: Taremi finalista ao lado de Patrik Schick e Lamela. Recorde os golos

Vencedor será conhecido no próximo dia 17.

O golo de Mehdi Taremi ao Chelsea, nos quartos de final da Champions da temporada passada, figura entre os três finalistas do Prémio Puskás, anunciou a FIFA esta terça-feira.

O avançado iraniano do FC Porto concorre com Lamela, com um golo apontado ainda ao serviço do Tottenham contra o Arsenal, para a Premier League, e Patrik Schick, avançado da Chéquia que apontou um golaço de chapéu contra a Escócia, no recente Europeu.

O vencedor será conhecido numa cerimónia virtual que será realizada no dia 17 deste mês de janeiro, em Zurique. A votação será levada a cabo, por um lado, através de um painel de lendas da FIFA e, por outro, por adeptos registados no site do organismo que rege o futebol mundial.

Recorde os golos:

Taremi

Patrik Shick

Lamela