"Prémio prometido ao Casa Pia? Não direi que houve, mas também não direi que não houve"

Declarações de Guilherme Aguiar, vereador da Câmara de Gaia e adepto do FC Porto, à Antena 1

Gesto de Sérgio Conceição foi de suborno? "Tive essa interpretação do gesto que Sérgio Conceição fez e não faço ideia se houve ou não algum prémio especial prometido ao Casa Pia se conseguisse vencer ou empatar com o FC Porto. Essas coisas, muito embora sejam proibidas no regulamento de disciplina, no final do campeonato e com as emoções à flor da pele, não direi que houve, mas também não direi que não houve."

Confusão no final: "Vi as imagens, não sei o que foi dito. Houve uma série de provocações de lado a lado, as pessoas ofenderam-se, é futebol. Não tenho dúvidas nenhumas que o FC Porto ficou em êxtase com o golo da vitória e o Casa Pia ficou naturalmente contrariado por ter sofrido o golo mesmo no final do jogo. Estas coisas às vezes são normais, fruto da emoção, mas tudo passa."