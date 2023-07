Prego a fundo até ao estágio no Algarve: FC Porto com semana intensa

Concluídos os exames e testes físicos, Sérgio Conceição dá gás aos treinos enquanto espera por reforços.

O plantel do FC Porto arranca esta manhã a todo o gás para uma semana de trabalho intensa, com sessões bidiárias e, muito provavelmente, um primeiro treino de conjunto antes do estágio no Algarve. Os primeiros dois dias foram passados, sobretudo, em exames médicos e testes físicos, sabendo-se que Sérgio Conceição vai até ao mais ínfimo pormenor nas avaliações que faz aos atletas. Agora será o trabalho no relvado a dominar.

Ontem, os 19 jogadores que se apresentaram ao serviço no Olival - sendo que Fran Navarro foi o único reforço e Baró a surpresa - gozaram a primeira folga de 2023/24, mas a partir de agora não há descanso durante uma semana. Será prego a fundo até estágio no Algarve, altura em que o treinador portista vai receber, pelo menos, sete reforços de uma assentada. Tratam-se dos internacionais que estiveram nas seleções [Diogo Costa, Pepe, Otávio, Grujic, Zaidu, Taremi, Eustáquio].

Porém, são "verdadeiras" caras novas no plantel que Conceição espera ter à disposição o mais rápido possível. A chegada de um lateral-direito e de dois médios são as prioridades, tal como O JOGO já escreveu, e a SAD está no mercado tentando fechar os negócios. Neste momento, João Mário ainda está a recuperar de lesão e Pepê, adaptado, o único disponível para o corredor direito da defesa. Mas é no setor intermediário que há mais falta de "mão de obra" neste momento já que apenas André Franco, Bernardo Folha e Baró se apresentaram ao serviço. Grujic e Eustáquio, como já referimos, chegam de hoje a uma semana, mas para Conceição é fundamental substituir Uribe e acrescentar ainda um outro elemento de qualidade ao miolo.