Conceição: "Posso perder dois jogos e o presidente meter-me as malas à porta, por que não?"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão ao ​​​​​​​FC Porto-Santa Clara, jogo marcado para sábado (20h30) e relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

No fim do jogo com o Benfica, o Sérgio vira-se para os adeptos, visivelmente emocionado. Ao fim de seis épocas, esta foi a mais desgastante a título pessoal? "Ouvi isto esta semana e eu não festejo vitórias, nesta casa não se festeja isso. Só com títulos adquiridos. O que aconteceu foi isso, dentro de um jogo difícil vivemos o momento com essa emoção, foi por aí. Em termos de desgaste, eu desgasto-me sempre, porque vou ao pormenor e vivo de uma forma apaixonada. A primeira figura do clube é o nosso presidente e depois os administradores".

Herrera diz que não imagina o FC Porto sem Conceição: "Eu vejo essas declarações de duas formas. A primeira é porque ficámos com uma relação de amizade e na segunda é porque está a puxar o saco, com segundas intenções de voltar aqui. Não sei qual será".

Mas imagina um futuro para si sem o FC Porto? "Sou treinador do FC Porto, tenho contrato e no futuro próximo também serei [treinador do FC Porto]. Tenho aqui uns jogos para acabar a época. [E mais um ano de contrato?] Exatamente, mas no futebol as coisas mudam muito rápido. Posso perder dois jogos seguidos e o presidente meter-me as malas à porta, por que não?".