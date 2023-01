"Posso confidenciar que não treinei penáltis"

Esperando que o relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa "esteja bom" para "privilegiar o espetáculo", depois de ter visto em jogos anteriores "alguns atletas com dificuldade na aderência e a escorregarem várias vezes", Sérgio Conceição voltou a descartar ensaiar penáltis

No final do triunfo sobre o Académico de Viseu, nas meias-finais da Taça da Liga, Sérgio Conceição tinha dito que "não era justo chegar ao jogo de sábado com o Sporting com menos 24 horas de descanso" do que os "leões", mas, esta sexta-feira, lembrou que o bicampeão em título da prova "já esteve do outro lado".

"Acho que toda a gente está no mesmo patamar quanto a essa recuperação, que é tão importante, porque os atletas estão mais próximos de poderem ter uma lesão e sermos prejudicados nas outras competições. Foi nesse sentido que eu falei. Jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que jogar ao terceiro. Depois, estamos a disputar uma final, contra um adversário fortíssimo e todos os minutos de recuperação são importantes", adicionou Sérgio Conceição, assumindo que "não vai utilizar isso como desculpa no final do jogo".

Leia também Internacional Paulo Futre incrédulo: "Ainda bem que não comentei o jogo, se não proibiam-me..." O antigo jogador do Atlético de Madrid não entende como Dani Ceballos não viu o segundo amarelo aos 71 minutos do dérbi da capital espanhola, que terminou com uma vitória do Real por 3-1 no prolongamento.

Esperando que o relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa "esteja bom" para "privilegiar o espetáculo", depois de ter visto em jogos anteriores "alguns atletas com dificuldade na aderência e a escorregarem várias vezes", o técnico voltou a descartar ensaiar penáltis.

"Tudo é importante, mas posso confidenciar que não treinei. Faz parte das unidades de treino e dos esquemas táticos, mas treinar penáltis na véspera de um jogo... Se quem os bate bem falha, vai com um pensamento para a partida que eu acho que é de evitar. Não é na véspera de uma final que se vai treinar penáltis. Isso vai-se treinando", considerou.

Francisco Meixedo e o sérvio Marko Grujić estão lesionados, enquanto Evanilson evoluiu esta sexta-feira para treino integrado condicionado, de acordo com o boletim clínico do clube, com Sérgio Conceição a salvaguardar "algum tempo" até ao regresso do avançado brasileiro.

O FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, vai defrontar o Sporting, vencedor em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22 e bicampeão em título, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da Taça da Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

Sérgio Conceição pode chegar ao nono cetro e superar Artur Jorge como treinador mais titulado de sempre dos "dragões", que orienta desde 2017/18, após já ter arrebatado três edições do campeonato, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.