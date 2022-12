"Portugal nunca pode esquecer que Fernando Santos deu as duas únicas vitórias"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, à margem do jantar de Natal da comissão de recandidatura

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, marcou presença num jantar de Natal com a comissão de apoio às sucessivas recandidaturas á liderança do clube, e à margem do evento abordou a saída de Fernando Santos da Seleção Nacional.

"Não me compete a mim decisões dessas nem dar opinião. Julgo que terá sido por entendimento. Se entenderam que era o melhor para ambas as partes, não tem comentário. Tenho muito respeito e muita estima pelo engenheiro Fernando Santos, é um nome que está ligado ao FC Porto", começou por dizer Pinto da Costa.

"Portugal nunca pode esquecer que foi ele que nos conduziu às duas únicas vitórias internacionais que temos em séniores e desejo que o Engenheiro continue a sua carreira, porque ainda tem muito a dar ao futebol", recordou o presidente portista.