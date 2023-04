Portistas festejaram golo do Chaves frente ao Benfica no Dragão

A meia hora do arranque do FC Porto-Santa Clara, os adeptos portistas que já se encontram no Dragão festejaram o golo de Abass que ditou a derrota do Benfica em Chaves.

O Benfica perdeu este sábado por 0-1 na visita ao Chaves, numa derrota que ficou selada com um golo tardio de Isaah Abass, aos 90+4 minutos, a meia hora do arranque do FC Porto-Santa Clara, marcado para as 20h30 e relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Os adeptos portistas que já se encontram no Estádio do Dragão para assistir à partida não ficaram indiferentes ao golo flaviense, que poderá vir a ser decisivo para as contas do título, festejando nas bancadas.

É de referir que, se os dragões vencerem os açorianos, vão ficar a quatro pontos do atual líder do campeonato, que soma 71 pontos.