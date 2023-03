Costa felicitou Patrícia Mamona e FC Porto diz que se esqueceu de Angélica André

Primeiro-ministro não terá felicitado a nadadora Angélica André, do FC Porto, pelo bronze nos Europeus de natação. "Qual delas mereceu felicitações do primeiro-ministro? A do clube lisboeta", aponta o clube.

O FC Porto recorreu esta segunda-feira à sua newsletter diária para visar António Costa. Na secção "para refletir", os dragões questionam o facto de o primeiro-ministro não ter felicitado a nadadora do clube azul e branco Angélica André aquando da conquista da medalha de bronze dos Europeus de natação, ao contrário do que aconteceu com Patrícia Mamona, atleta do Sporting, que conquistou no sábado a medalha de bronze no triplo salto nos Europeus de pista coberta.

Os dragões "acusam" assim o primeiro-ministro de uma diferença de tratamento entre as atletas de FC Porto e Sporting.

"Duas grandes representantes do desporto português, ambas medalhadas de bronze nos respetivos Europeus, uma atleta do FC Porto e outra do Sporting. Qual delas mereceu felicitações do primeiro-ministro? A do clube lisboeta", começa-se por ler na "Dragões Diário".

"Tal como Angélica André em agosto, Patrícia Mamona subiu ao pódio dos Campeonatos da Europa e ergueu bem alto a bandeira de Portugal. Ao contrário da nadadora portista, terceira nos 10 quilómetros águas abertas em Roma, a triplista recebeu as devidas congratulações por parte do chefe do Governo", continuam os dragões, antes da conclusão:

"Mesmo tendo alcançado o feito histórico numa disciplina olímpica - ao invés da sportinguista, bronze na pista coberta -, Angélica não foi merecedora da atenção de António Costa. Fosse em público ou em privado."