Porta do Real Madrid parece fechar-se para Diogo Costa

Preferido do Real para colmatar lesão de Courtois é Bono. Guardião seguro no Dragão... para já.

A lesão de Courtois funcionou como uma pedrada no charco no mercado de guarda-redes e, entre os candidatos aventados para suprir a ausência prolongada do belga no Real Madrid surgiu o nome de Diogo Costa. Ontem, porém, o diário espanhol "As" deu a conhecer a lista de alvos do clube "merengue" para a baliza, mas o 99 portista não foi incluído na mesma. Yassine Bono, marroquino do Sevilha, é o alvo prioritário e, segundo a "Marca", as negociações já começaram, com os andaluzes a apontarem a uma verba entre 20 e 25 milhões de euros (M€). Um valor bem distante daquele que o FC Porto define como mínimo para aceitar negociar Diogo.

Carlo Ancelotti, treinador do Real, pronunciou-se sobre o tema em conferência de Imprensa, mas virou o foco para Andriy Lunin, número dois da hierarquia de guarda-redes do Real, garantindo confiança total no internacional ucraniano. "Outro guarda-redes para titular? É como digo. Temos total confiança em Lunin. Se contratarmos alguém, será por uma questão de número", sublinhou o treinador dos "merengues", lembrando que "até 31 de agosto há tempo".

Em relação ao Bayern Munique, outra via apontada como possível para Diogo Costa, a prioridade será outra nesta altura: Kepa Arrizabalaga, do Chelsea. Os bávaros estarão a explorar modelos de um eventual negócio com os ingleses, havendo preferência por um empréstimo com opção de compra. Isto porque a transferência de Harry Kane implicou um investimento superior a 100 M€ e o Bayern não tem por hábito entrar em grandes loucuras no mercado.

A cláusula de rescisão de Diogo, recorde-se, está fixada em 75 M€.